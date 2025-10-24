Как не пропустить РПП у близких? Врач-диетолог назвала 8 опасных признаков

Когда еда становится навязчивой идеей, наградой и наказанием, а собственное отражение в зеркале кажется врагом — это могут быть признаки расстройства пищевого поведения. Коварство РПП в том, что оно незаметно меняет человека, затрагивая не только его самого, но и его близких. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, психолог, создатель и руководитель «Школы питания и коррекции пищевого поведения» Юлия Владимировна Потанина перечислила тревожные звоночки, которые помогут вам вовремя увидеть проблему у того, кто, возможно, молчит о своей боли.Расстройства пищевого поведения (РПП) — это комплекс психических, поведенческих и физиологических нарушений, возникающих под влиянием множества внешних и внутренних причин. В современном обществе эта проблема приобретает всё большую актуальность: по последним данным, с РПП сталкивается каждый десятый человек в мире. Хотя расстройства встречаются как у мужчин, так и у женщин, наиболее уязвимой группой остаются девочки-подростки и молодые женщины.РПП бывают разной степени тяжести и включают в себя много различных серьезных заболеваний: нервную анорексию, нервную булимию, компульсивное переедание, избегающе-ограничительное расстройство приёма пищи и т.д.РПП меняет человека, меняет его жизнь и влияет на жизнь всех окружающих его людей, может лечиться годами, когда вроде бы надежда на выздоровление сменяется очередным провалом. Чем раньше выявлено расстройство пищевого поведения, чем раньше начато лечение, тем выше шансы на успех.Давайте поговорим о признаках, которые свидетельствуют о появлении РПП у ваших близких.?1. Еда становится очень важной частью или центральной темой жизни человека. Все яркие и сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные, связаны именно с едой. Много времени уделяется блогам о еде, регистрации на форумах и в закрытых группах, где обсуждаются особенности разных систем питания.2. Еда становится системой вознаграждения и наказания. Человек заедает стресс, нежелание что-то делать, горечь от поражений или радость от успеха. После тренировок или работы человек награждает себя едой за хорошие результаты.3. Постоянный подсчет и ограничение калорий, часто очень неадекватное — 1000 ккал, 800 ккал. Это словно новая религия, каждый продукт сразу изучается на состав и калорийность и, если состав не соответствует параметрам, продукт попадает в корзину ненависти. Начинают создаваться эксклюзивные блюда, чтобы снизить калорийность даже там, где это не нужно. Рецепты очень оригинальны — например, винегрет, заправленный обезжиренным кефиром.4. Изменение порций. Они становятся просто нечеловечески маленькими, а чайные кружки очень большими. С другой стороны, стресс или чувство голода могут заставить человека опустошить весь холодильник, поглощая все подряд до состояния дискомфорта и тошноты. Без возможности остановиться. После этого приходит мучительное чувство вины, которое не дает покоя и заставляет “вытаскивать” из себя всю съеденную еду — рвота, слабительные, физические упражнения.5. Физическая нагрузка становится неадекватной: тысячи шагов в день, ежедневные походы в зал, где бьются чемпионские рекорды.6. Отказ от совместных приемов пищи. Человек с РПП предпочитает есть в одиночестве, чаще то, что он приготовил сам. Готовая еда обезжиривается любыми доступными способами, даже пропитывание еды салфетками. Любой комментарий в отношении питания воспринимается с агрессией.7. Изменение образа тела. Даже худой человек видит себя ооочень полным. Недовольство собой и своим внешним видом становится второй важной темой после еды. Меняется характер одежды: она становится мешковатой, бесформенной, скрывает приставшие “лишние” килограммы.8. Изменение веса тела — как резкое снижение, так и набор. Это всегда тревожный знак, даже без темы еды.И почти всегда самостоятельно человек не способен понять и оценить масштаб проблемы, а также справиться с ней. Самолечение здесь невозможно и крайне опасно.РПП формируется длительное время, начинаясь с чего-то легкого и превращаясь в серьезное физическое и психологическое заболевание, которое люди лечат десятилетиями, именно поэтому критически важно определить РПП на ранних стадиях и обратиться к специалисту, чтобы быстро и с меньшими проблемами его вылечить.

