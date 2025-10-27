Названы «железные» причины записаться к проктологу
Мамаева отметила, что проктологические проблемы случаются примерно у 60 процентов людей, однако только треть из них вовремя обращается к колопроктологу — врачу, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний прямой кишки, анального канала, толстой кишки и смежных структур.
Врач подчеркнула, что существуют несколько железных причин записаться к проктологу. В их число Мамаева включила боль или кровь после дефекации, длительный запор или диарею. Кроме того, необходимо посетить консультацию специалиста, если человек ощущает инородное тело или постоянный дискомфорт в анальной области.
