Эндокринолог Михалева: накипь сильно повышает нагрузку на почки и сосуды

Накипь – это не просто белый налет на стенках чайника, а главный показатель чрезмерной «жесткости» воды, регулярное потребление которой может нанести серьезный вред здоровью. Такая вода повышает нагрузку на почки и сосуды, а в перспективе может спровоцировать опасные заболевания, в том числе – камни в почках, рассказала врач-эндокринолог Оксана МихалеваСпециалист пояснила, что накипь в чайнике – это источник солей кальция и магния, которые в избыточном количестве влияют на работу внутренних органов.«Когда кальция становится слишком много, организм пытается вывести его через почки. Со временем это может привести к образованию так называемого «песка», а затем и камней», — предупредила врач.Сама по себе накипь не токсична, но при таком большом количестве минеральных веществ вода не может не влиять на организм – она будет постоянно создавать излишнюю нагрузку, особенно на почки и сосуды, подчеркнула эндокринолог. В итоге в органах начнут скапливаться микрокристаллы, которые будут оседать в мочевыводящих путях, впоследствии превращаясь в камни.Первыми «звоночками» начинающихся проблем со здоровьем являются часто игнорируемые людьми боли в пояснице, отеки, изменение цвета мочи, частое мочеиспускание, рассказала Михалева. У людей старше 50 лет влияние накипи на сосуды приводит к гипертонии и нарушению кровообращения.«Чтобы избежать негативных последствий, нужно регулярно очищать чайник от накипи с помощью лимонной кислоты или уксуса, использовать фильтры для воды и кипятить только очищенную воду», — посоветовала специалист.Для удаления накипи она порекомендовала насыпать в чайник или кофемашину 1-2 чайные ложки лимонной кислоты, налить стакан 9%-го уксуса, затем добавить воду максимального уровня и вскипятить эту жидкость. После этого ее нужно оставить в сосуде еще на полчаса. Для предотвращения появления накипи врач посоветовала использовать фильтры и картриджи для понижения жесткости воды.До этого специалисты рассказали, что очищать чайник от накипи после каждых 300 кипячений, либо, спустя 3-4 месяца. В идеале они рекомендуют удалять накипь каждый месяц или действовать по обстоятельствам, по мере обнаружения налета. От него лучше избавляться сразу, поскольку застарелый слой удалить гораздо труднее. Помимо химических средств, по словам экспертов, с налетом могут справиться уксус, газированные напитки (поскольку они содержат кислоту), сода, лимонная кислота и даже рассол от огурцов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки