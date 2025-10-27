Россиянам назвали способы помочь сердцу осенью

Осенью многие люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями чувствуют себя хуже, рассказала врач-кардиолог Мария Романенко. Она назвала способы помочь сердцу в это время года.Врач объяснила, что из-за похолодания осенью сужаются периферические сосуды, что провоцирует повышение артериального давления. Кроме того, люди начинают меньше двигаться и есть больше жирной и соленой пищи, из-за чего также повышается давление.Другая проблема для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это сокращение светового дня. Из-за него повышается уровень гормона стресса кортизола, что может негативно влиять на эмоциональное состояние и провоцировать обострение хронических заболеваний, отметила Романенко. По ее словам, осенью чаще всего обостряются гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и различные аритмииРоманенко также предупредила, что осенью опасность представляют вирусные инфекции. Они способны вызывать серьезные осложнения на сердце, включая миокардит, инфаркт миокарда и сердечную недостаточность, уточнила врач.«Очень важно своевременно лечить вирусные инфекции, при появлении симптомов простуды и гриппа обращаться за медицинской помощью, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и придерживаться профилактических мер, таких как вакцинация и соблюдение правил личной гигиены», — призвала доктор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки