В Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в декабре-январе
«В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в России остается стабильной», — приводит ТАСС его слова.
По его словам, согласно оперативному мониторингу, эпидемические пороги по этим заболеваниям не превышены. Ожидается, что подъем заболеваемости придется на декабрь-январь.
Уточняется, что в текущем эпидемическом сезоне в России циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, а также риновирусы и коронавирусы. Среди ожидаемых — свиной и гонконгский гриппы. Чуланов также отметил, что в стране не обнаружены новые генетические варианты вируса гриппа.
Чуланов добавил, что продолжается прививочная кампания против гриппа с использованием актуальных вакцин, которой уже воспользовалось более 41 млн человек, и подчеркнул, что вакцина защищает от тяжелых форм заболевания, но не предотвращает заражение. Для профилактики ОРВИ рекомендуется регулярно мыть руки, использовать антисептики, избегать прикосновений к лицу, а также стараться не находиться в местах массового скопления людей и избегать контактов с заболевшими.
