Эксперт рассказала о связи генетики с наследственностью и окружающей средой

Интеллект связан с генами, но его развитие зависит не только от наследственности, но и от воздействия окружающей среды. Об этом рассказала врач-генетик медико-генетического центра Genotek Анастасия Чеботарева.Генетик пояснила, что интеллект обусловлен генами, но не наследуется так же, как цвет глаз или форма носа. По ее словам, наследование умственных способностей можно сравнить с созданием сложной симфонии, в которой участвует множество генов, взаимодействующих друг с другом и с внешними факторами, такими как опыт, получаемый через образование и социальное взаимодействие.Чеботарева выделила три основных типа интеллекта: вербальный, общий и невербальный. Вербальный интеллект связан с умением эффективно использовать язык для общения и выражения мыслей. Общий интеллект включает способности к обучению, решению задач и принятию решений, а невербальный интеллект направлен на восприятие визуальной и сенсорной информации. Наиболее генетически обусловленным, по мнению специалиста, является вербальный интеллект.Исследования, включавшие 452 864 человека, показали, что вербальный интеллект предсказуем в большей степени на основе генетических данных, чем общий или невербальный. Это может свидетельствовать о том, что вербальные способности чаще передаются по наследству. Люди часто выбирают партнеров с похожими характеристиками, и для большинства вербальное общение является важнейшим типом взаимодействия.«В случае интеллекта есть тесное взаимодействие генетических предрасположенностей и внешней среды. Иногда эти два компонента трудно разграничить», — сказала она.Эксперт уточнила, что, например, люди с предрасположенностью к высокому интеллекту могут выбирать более стимулирующую среду, что способствует дальнейшему развитию их когнитивных способностей. Таким образом, гены влияют на интеллект, но важно учитывать и влияние внешнего мира.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки