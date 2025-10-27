Тянет на сладкое: почему именно по утрам и как есть сахар без вреда

Не спешите впадать в отчаяние и чувство вины, если вскорости после пробуждения рука так и тянется сама к чему-то сладкому. Утро — это момент перехода организма с ночного эконом-режима на активную деятельность.«После 8–10 часов без еды печеночный гликоген частично опустошен, кортизол помогает проснуться, а грелин усиливает чувство голода. Мозг, питающийся глюкозой, вполне предсказуемо просит быстрого сахара, да побольше. Тягу усиливают недосып, поздний ужин, „пустой“ углеводный завтрак накануне, предменструальная фаза. Кстати, сладкое можно вписать в здоровый режим, если соблюдать меру», — рассказала нутрициолог Елена Мухина и поделилась другими секретами, как справиться с тягой к пирожным и шоколаду..Якорный завтрак: белок, клетчатка, жир — углеводы позжеГлавная ошибка — начинать день с круассана, сока (особенно пакетированного!) или печенья. Быстрые сахара дают пик глюкозы и такой же резкий спад через час-два, из-за чего организм снова требует сладкое.«Куда физиологичнее якорный завтрак в первые 60–90 минут после пробуждения: 25–35 г белка, порция клетчатки и немного полезных жиров. Омлет с овощами и цельнозерновым тостом, греческий йогурт или творог с ягодами и орехами, тофу-скрэмбл с авокадо обеспечат ровную кривую энергии», — советует врач.Углеводы лучше переносить на вторую часть завтрака или на перекус через пару часов — так глюкозные качели сглаживаются, а тяга к десерту заметно снижается.Ешьте сладкое после еды, а не натощакЕсли сладкого хочется именно сегодня, переносите десерт на конец полноценного приема пищи. Белок, клетчатка и жир из основного блюда замедляют всасывание глюкозы, уменьшая пик сахара и инсулина и предотвращая последующий упадок сил. Даже небольшая порция овощей, съеденная до десерта, меняет гликемическую кривую в лучшую сторону. Дополнительный прием — 10–15-минутная прогулка после еды: мышцы «утилизируют» часть сахара, и организм легче переживает сладкое без сонливости и тяги к добавке.Время имеет значение: сладкое — в активные часы или вокруг нагрузкиИнсулиночувствительность выше в первой половине дня и сразу после физической активности. Самый щадящий момент для десерта — после тренировки, быстрой ходьбы или плавания, когда впереди еще движение, а не томное возлежание на диване. Менее удачный сценарий — сладкое поздно вечером: оно ухудшает качество сна и провоцирует утренний голод на следующий день. Для «жаворонков» хорошо работает схема: белковый завтрак, затем активность и уже после — небольшой десерт с чаем или кофе.Управляйте порцией и формой: «умные» сладостиСладкое не обязано быть пустым. Выигрышнее выбирать варианты с клетчаткой или белком: темный шоколад 70% и выше, запеченные яблоки с корицей, творожная запеканка, йогуртовый десерт без сиропов, один-два финика с орехами.«Порцию удобно удерживать в пределах „кулака“ или брать индивидуальные мини-форматы вместо большой упаковки. Помогает и короткая пауза: решили съесть десерт — дайте себе 15 минут и выпейте воды или чая. Сладкие напитки — самый неудачный выбор: в них никакой клетчатки и белка, так что они дают один только глюкозный пик», — утверждает нутрициолог.Чините причины тяги: сон, вода, минералы, циклУтренняя тяга к сладкому — это нередко симптом, а не слабая воля. Одни сутки недосыпа повышают грелин, снижают лептин — и рука тянется к сахару автоматически. Начните с базового: 7–9 часов сна, стакан-два воды утром, белковый ужин накануне с овощами, чтобы не было ночных провалов сахара. Обратите внимание на магний и железо: их дефицит усиливает тягу к быстрым углеводам, при подозрении на недостаток сдайте анализы и корректируйте по назначению врача.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки