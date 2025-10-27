Врач предупредила о скрытой опасности ОРВИ для детей с астмой

К середине осени прогнозируется всплеск заболеваемости ОРВИ, в том числе и у детей, рассказала заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Ольга Зайцева. О скрытой опасности простуды для детей с астмой она предупредила в беседеПо словам Зайцевой, у детей с бронхиальной астмой ОРВИ может вызвать серьезные осложнения. Она подчеркнула, что, по результатам многочисленных исследований, простуда является основной причиной обострения бронхиальной астмы у детей. «Профилактика остается лучшей стратегией защиты. Важно с ранних лет прививать детям правила гигиены, регулярное мытье рук, использовать маску в местах скопления людей, туалет носа изотоническими растворами соли. Однако если избежать заражения не удалось, ключевым становится правильное и своевременное лечение», — рассказала Зайцева.Она отметила, что ключевая задача родителей — обращать внимание на тревожные симптомы. «Вирусная инфекция вызывает воспаление в дыхательных путях, что у ребенка-аллергика, в том числе у ребенка с предрасположенностью, может привести к бронхообструктивному синдрому, протекающему с приступообразным сухим кашлем, хрипами и одышкой. Фактически для астматика заболеть ОРВИ — значит значительно повысить риск приступа», — пояснила собеседница «Ленты.ру».В такой ситуации она посоветовала быстро начать лечение и ни в коем случае не полагаться только на быстродействующие ингаляторы — они снимают симптомы, но не воспаление в бронхах. Приступ астмы может затянуться и привести к тяжелым осложнениям.Важно строго выполнять назначения лечащего врача. Если ребенок получает базисную терапию, то ее надо увеличить в два раза на время течения ОРВИ. При появлении первых признаков приступа астмы, как правило, рекомендуют при помощи небулайзера применять ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) в сочетании с бронхолитиками.

