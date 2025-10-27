От простуды и гриппа: средства для иммунитета, которые есть в каждом холодильнике

Сезон простуд — не повод скупать все подряд лекарства в аптеке, чтобы встретить первый же чих по всеоружии. Поддерживать иммунитет можно средствами, которые есть почти в каждом доме: еда при правильном сочетании работает не хуже синтетических добавок. Главное — знать, какие продукты действительно укрепляют защитные силы организма, а какие просто модные, но, увы, бесполезные. Подробностями поделилась нутрициолог Элина Королева.Лимон и другие цитрусовыеЛимон — не просто символ витамина С, но и один из самых доступных способов поддержать выработку коллагена, ускорить обмен веществ и повысить устойчивость клеток к воспалению. В одном лимоне содержится почти суточная доза витамина С, но важно помнить: при температуре выше 60°C он разрушается. Поэтому чай с лимоном стоит пить теплым, а не обжигающим, как это часто делают.«Помимо лимона, в холодильнике часто можно найти апельсины, грейпфруты и мандарины — их флавоноиды помогают антиоксидантам работать эффективнее. Для профилактики достаточно 1–2 цитрусовых в день или стакана свежего сока», — говорит эксперт.Квашеная капустаФерментированные продукты — это живая еда в буквальном смысле. В квашеной капусте много пробиотиков, которые укрепляют микробиом кишечника — а именно там формируется до 70% иммунных клеток организма. Кроме того, этот простой продукт богат клетчаткой, фолиевой кислотой, витаминами С и К, а также серой, которая помогает печени обезвреживать токсины. Важно выбирать капусту без уксуса и сахара, всего две столовых ложки в день обеспечивают хорошее пищеварение, а вместе с ним — крепкий иммунный щит.Имбирь и медИмбирь — природный стимулятор кровообращения, который помогает телу быстрее реагировать на вирусные угрозы. Он содержит гингерол — соединение с противовоспалительным и антисептическим действием. Мед, в свою очередь, богат ферментами, минералами и антиоксидантами. Вместе они создают мягкий, но мощный дуэт против простуд. Лучший вариант — приготовить иммунный напиток: натереть свежий имбирь, залить теплой водой, добавить ложку меда и немного лимона. Такой эликсир согревает, снижает воспаление и помогает организму быстрее восстанавливаться. Главное правило — не добавлять мед в кипяток, иначе он теряет до 80% пользы.ЧеснокГлавный антисептик на кухне. Его активное вещество — аллицин — подавляет рост бактерий и вирусов, а также снижает воспалительные процессы в организме.«Интересно, что аллицин образуется только при разрушении клеток чеснока, то есть после раздавливания или нарезки. Дайте зубчику полежать пару минут перед добавлением в еду — это активирует полезные соединения. Регулярное употребление чеснока связано с более редкими простудами и мягким течением вирусных заболеваний. И помните: свежий чеснок работает лучше, чем таблетки или добавки с его экстрактом», — советует врач.Йогурт и кефирКисломолочные продукты с живыми культурами — основа стабильного иммунитета. Полезные бактерии заселяют кишечник, вытесняя патогены, улучшают усвоение витаминов B и D и помогают синтезировать серотонин — гормон радости, который тоже влияет на защитные реакции. Но важно выбирать натуральный йогурт или кефир без сахара и ароматизаторов. А если добавить в них ложку меда или немного ягод, получится не только вкусный, но и функциональный перекус. Полезно пить кефир и вечером — он улучшает пищеварение и сон. Для восстановления после болезни достаточно 200–300 мл в день.

