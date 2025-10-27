Как вновь не набрать вес после похудения: 5 ключевых правил от диетолога

Многие сталкиваются с проблемой возвращения лишнего веса после успешного похудения. Врач-диетолог Дмитрий Семирядов объясняет, что главная причина кроется в "привычке" организма к прежнему уровню потребления калорий, несмотря на период дефицита.Чтобы лишние килограммы не вернулись, эксперт предлагает соблюдать следующие правила:Избавьтесь от "триггерных" продуктов: Если вы любите сладкое, просто перестаньте покупать его. Все запасы десертов и вредных лакомств дома следует немедленно утилизировать.Управляйте эмоциями: Научитесь справляться с негативными эмоциями, чтобы не срываться во время соблюдения правильного питания. Для этого могут помочь успокаивающие добавки или консультации с психотерапевтом.Составляйте список покупок: Ходите в магазин только со списком заранее составленных продуктов. Это поможет избежать импульсивных покупок, которые часто включают в себя не самую полезную еду.Поставьте новую цель: Определение новой цели после достижения желаемого веса поможет поддерживать мотивацию и удерживать результат.Отдавайте предпочтение минимально обработанным продуктам: 90% вашего рациона должны составлять продукты, подвергшиеся минимальной обработке. Например, вместо соков выбирайте цельные ягоды и фрукты, а вместо сосисок – натуральное мясо, сообщается в дзен-канале "Едим Дома" с Юлией Высоцкой".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки