Conversation: Карнавальные линзы к Хэллоуину провоцируют потерю зрения

Накануне Хэллоуина тысячи людей покупают цветные контактные линзы, чтобы соответствовать «демоническому» образу. Но специалисты предупреждают: эти аксессуары, будучи неправильно подобраны и использованы без тщательной гигиены могут стать причиной значительных проблем со зрением, вплоть до слепоты.Офтальмологи напоминают, что осложнения после ношения декоративных линз могут быть незначительными: сухость, жжение и раздражение. Но вероятны и гораздо более серьёзные: инфекции, язвы роговицы и необратимое снижение зрения.Главная опасность таится в низком качестве тех линз, что продают в интернет-магазинах. Исследования доказывают, что несертифицированные линзы часто содержат опасные пигменты и металлы, даже хлор и железо, раздражающие слизистую глаз и вызывающие аллергию. А красители, что в них используют, усиливают способность микробов притягиваться к их поверхности, многократно увеличивая риски инфекции.Когда линзы неправильно подобраны по форме или исходному материалу, они способны травмировать роговицу. Далее через микротрещины в глаза просачиваются бактерии, вирусы и грибки, провоцируя воспаление — кератит. В отдельных случаях образуются язвы и человек может утратить зрение.К тому же, новички часто промывают их сырой водой или протирают нестерильной тряпочкой. Это тоже источники инфекций, линзы и контейнеры для их хранения нужно очищать лишь специальным раствором.Другие правила безопасности просты: мыть руки перед контактом с линзами, не давать их другим людям, снимать перед сном. При любых сомнениях обязательна консультация с офтальмологом или оптиком.

