JCI Insight: блокировка белка MIF усиливает иммунный ответ при раке

Ученые из Йельского университета установили, что блокировка работы белка MIF может усилить иммунный ответ организма на раковые опухоли.

Команда изучала белок MIF (фактор, ингибирующий миграцию макрофагов). В норме он участвует в регуляции воспаления, однако при раке MIF подавляет врожденный иммунитет — первый ответ организма на аномальные клетки — и мешает Т-клеткам атаковать опухоль. Это затрудняет работу ингибиторов контрольных точек, таких как препараты PD-1 (пембролизумаб, ниволумаб, цемиплимаб), которые уже применяются в клинической практике.

Ученые предположили, что комбинация блокировки MIF с активацией Т-лимфоцитов может усилить иммунный ответ против опухоли. В экспериментах на животных с меланомой и раком толстой кишки такая комбинированная терапия оказалась эффективнее: опухоли уменьшались эффективнее и росли медленнее, а животные жили дольше, чем при использовании каждого метода по отдельности.

Продуктивность нового подхода связывают с увеличением особой группы макрофагов. Эти клетки помогают Т-клеткам распознавать и атаковать раковые клетки, усиливая противоопухолевый иммунитет.

Также выяснилось, что форма гена MIF с высокой экспрессией, часто встречающаяся у людей с меланомой, может повышать иммунную резистентность и способствовать агрессивному росту опухоли.

«Наша работа показывает, что MIF выступает как ингибитор врожденных контрольных точек, — говорит первый автор исследования Туи Тран. — Одновременная активация врожденного иммунитета и Т-клеточного ответа усиливает противораковую реакцию и может стать новым направлением лечения».

Исследователи отмечают, что комбинированная стратегия может быть применима при различных опухолях, а ее дальнейшее развитие способно расширить возможности иммунотерапии пациентов, не отвечающих на стандартные методы лечения.

