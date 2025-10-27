Эксперт Никишина: соска для успокоения адекватна только в младенчестве
Ранее в эфире "Вести.ФМ" психолог Алиса Метелина заявила, что молодежный тренд на сосание детских пустышек среди представителей поколения зумеров связан с возрастной регрессией и попыткой избавиться от стресса.
Никишина отметила, что соску обычно исключают еще в раннем детстве.
"А уже в дошкольном или младшем школьном возрасте, если ребенок использует этот способ для того, чтобы по привычке стабилизировать свое состояние, – это уже повод обращения к специалисту. Соответственно, к периоду взрослости человек должен эволюционно накопить десятки, а иногда и сотни способов для стабилизации своего эмоционального состояния", – цитирует ее агентство.
По словам эксперта, соска – это непроизвольный способ нормализации состояния, что не приносит пользы психике.
