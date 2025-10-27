На Урале нашли новые полезные свойства трутовиков и создали на их основе мазь

Биологи из УрФУ продолжают изучать трутовые грибы. Недавно они нашли новые полезные свойства и изготовили с их учетом мазь на основе ланолина для залечивания ожогов, даже довольно сильных.Для создания препарата биологи использовали два вида грибов, которые собрали в лесах Среднего Урала."Для заживления раны должны восстановиться не только сами клетки, но и межклеточное вещество - каркас кожи. Мази на основе ланолина с экстрактами трутовиков стимулируют образование новых клеток и уменьшают воспалительные реакции", - пояснил завлабораторией Александр Ермошин.Трубчатые грибы, растущие на деревьях, вырабатывают уникальный комплекс биоактивных веществ (полисахаридов, полифенолов, терпенов), которые, уверены ученые, обеспечили регенерирующий эффект.В ранах, которые смазывали мазями с грибами, нашли большое количество фибробластов, которые играют ключевую роль в заживлении и поддержании молодости кожи.В планах уральцев - запатентовать мазь. Заявку на патент они уже подали."Низкие затраты на производство таких лекарств могут обеспечить лечение пациентов в странах с высоким уровнем травматизма или в регионах с ограниченными медицинскими ресурсами", - отметили в пресс-службе УрФУ.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки