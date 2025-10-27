Синдром Диогена – вот о чём может сигнализировать накопительство у пожилых
Доктор Штань поясняет, что у таких пациентов выражена склонность к накоплению ненужных вещей, неряшливость, безразличие к собственному внешнему виду и состоянию жилища. Часто такие люди подозрительны и порой агрессивно настроены к окружающим.
Парадоксально, но в группе риска по синдрому Диогена в первую очередь люди, что в прошлом были активны и успешны, получили хорошее образование. К факторам риска эксперты относят преклонный возраст, склонность к одиночеству и ряд нейробиологических причин.
Но чаще всего триггером становятся провоцирующие события. Такие как стресс на фоне внезапных экономических проблем, уход из жизни близкого человека, вынужденное одиночество.
Исследования показывают, что у индивидуумов с патологическим накопительством существуют особенности состояния коры лобных долей мозга. Особенно правого полушария, где локализована зона, колирующая рациональность поступков и принятие решений.
Синдром лечится медикаментозно и при помощи психотерапии. Но очень важно, чтобы человек сам был согласен на лечение.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий