Врач предупредил об опасности длительного использования сосудосуживающих капель

Сосудосуживающие капли для носа не следует использовать более семи дней из-за риска развития медикаментозной зависимости и серьезных осложнений. Об этом в беседе предупредил врач-инфекционист ИНВИТРО, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.По его словам, длительное применение препаратов на основе фенилэфрина, оксиметазолина или ксилометазолина приводит к развитию «нафтизинового» ринита, когда сосуды перестают самостоятельно сужаться без очередной дозы лекарства.Эксперт пояснил, что сосудосуживающие капли вызывают временный спазм сосудов слизистой оболочки, уменьшая отек и выделения при ОРВИ. Однако при использовании дольше рекомендованного срока формируется порочный круг: после отмены препарата отек усиливается, вынуждая пациента снова применять капли. Особую осторожность следует проявлять людям с артериальной гипертензией, атеросклерозом, гипертиреозом, глаукомой и сахарным диабетом.Поздняков подчеркнул, что сосудосуживающие средства противопоказаны при гнойных выделениях из носа, незначительной заложенности, а также пациентам, ранее страдавшим от зависимости к таким препаратам. Для безопасного лечения насморка врач рекомендует использовать солевые растворы для очищения слизистой, антибактериальные капли при бактериальной инфекции и восстанавливающие средства для регенерации тканей.«Восстановление нормальной работы слизистой требует времени и терпения. Необходимо постепенно уменьшать дозу и частоту применения капель, перейти на солевые растворы, которые облегчают дыхание без вреда, использовать препараты с глюкокортикостероидами для снятия воспаления и гиперреактивности слизистой, проходить физиотерапевтические процедуры. В тяжелых случаях — прибегнуть к хирургическому лечению», — порекомендовал специалист.Прогноз лечения благоприятный при своевременном обращении к врачу и отсутствии сопутствующих заболеваний, таких как полипы или хронический аллергический ринит, заключил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки