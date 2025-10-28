Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях
Врач объяснила, что эустресс, также известный как положительный или мотивирующий стресс, помогает улучшить память и повысить концентрацию внимания. Под его воздействием человек становится более энергичным и креативным.
«Этот вид стресса возникает в моменты, когда человек воспринимает стрессор как положительный вызов, а не отрицательную угрозу. Он способствует развитию устойчивости, позволяет легче справляться с трудностями и делает людей более гибкими в решении проблем», — отметила психотерапевт.
Крашкина добавила, что эустресс помогает улучшить социальные связи и укрепить иммунитет, так как он активирует защитные механизмы организма.
В то же время психотерапевт подчеркнула: важно следить за тем, чтобы стресс не стал хроническим. В этом случае он может привести к физическому и психологическому истощению, поэтому важно научиться контролировать его с помощью физических упражнений, медитаций и других практик расслабления.
