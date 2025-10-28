Россиянам раскрыли три главных фактора риска рака легкого

Риск рака легких у некоторых людей в несколько раз выше обычных показателей. Об этом россиян предупредил торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей НефедовПо словам врача, есть три главных фактора развития рака легких. Первым он назвал курение, особенно у женщин, так как у них сильнее повреждаются ДНК и структура клеток. Таким образом, риск рака легких у курильщиц в 1,2-1,7 раза выше, чем у мужчин.Онколог также указал, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)повышает риск рака в четыре раза, а интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ)— в 3,5-7,5 раза. Кроме того, Нефедов добавил, что перенесенный туберкулез повышает вероятность развития рака легких более чем в два раза.

