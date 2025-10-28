Диетолог Лиминг рассказала о последствиях отказа от клетчатки

Клетчатка – важный элемент, необходимый для правильной работы ЖКТ. Диетолог Эмили Лиминг рассказала, что при отказе от продуктов, содержащих клетчатку, можно столкнуться с метеоризмом.Диетолог Эмили Лиминг рассказала, какое воздействие на ЖКТ оказывает клетчатка.По словам специалиста, она стимулирует перистальтику кишечника, помогая при запорах. Помимо этого, клетчатка питает полезные бактерии в кишечнике, улучшает микрофлору.При этом Лиминг отметила, что продукты, богатые клетчаткой, могут вызвать метеоризм, особенно, у людей пожилого возраста. Но отказываться от клетчатки по этой причине не стоит, поскольку исключение ее из рациона только усилит газообразование, заявила диетолог.

