Диетолог Лиминг рассказала о последствиях отказа от клетчатки
Диетолог Эмили Лиминг рассказала, какое воздействие на ЖКТ оказывает клетчатка.
По словам специалиста, она стимулирует перистальтику кишечника, помогая при запорах. Помимо этого, клетчатка питает полезные бактерии в кишечнике, улучшает микрофлору.
При этом Лиминг отметила, что продукты, богатые клетчаткой, могут вызвать метеоризм, особенно, у людей пожилого возраста. Но отказываться от клетчатки по этой причине не стоит, поскольку исключение ее из рациона только усилит газообразование, заявила диетолог.
