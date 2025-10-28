Эксперты раскрыли секреты безопасной «грибной охоты»

Осенью многие жители страны отправляются собирать грибы. И нередко такое времяпровождение заканчивается очень печально. Поэтому специалисты Роспотребнадзора решили напомнить несколько правил, которых следует придерживаться во время сбора грибов.Чтобы защитить себя и родных от отравления, следует собирать только те грибы, которые вам известны. Даже малейшая капля сомнения должна стать подсказкой, что лучше отказаться от найденного грибочка. Важно также внимательно осматривать грибы: они должны быть свежими и без признаков червивости. А перед приготовлением следует тщательно промыть и отварить грибы.Важно также понимать, что ни один химический реактив или вещество не поможет определить точно, насколько опасен найденный экземпляр. Помочь в этом деле может исключительно знающий специалист или справочник с описанием грибов, имеющихся в вашем регионе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки