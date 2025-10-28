Определена способная довести до инсульта доза алкоголя
Группа научных специалистов, представляющих Университет Голуэй (также известен как Ирландский национальный университет в Голуэе), подсчитала, какое количество выпивки чревато для человека развитием инсульта головного мозга. Инсульт является следствием острого нарушения кровоснабжения мозга, разделяясь на ишемический (вызывается закупоркой мозговой артерии из-за атеросклеротической бляшки или тромба) и геморрагический (происходит разрыв сосуда с кровоизлияние в мозг).
Результаты, полученные специалистами, опубликовал журнал Neurology. Авторы расследования констатировали, что в среднем риск заполучит инсульт у пьющих выше по сравнению с непьющими на 14 процентов.
Также специалистами была определена способная довести до инсульта доза алкоголя.
«Пять порций алкоголя, выпитые в течение дня, увеличивают риск ишемического инсульта на 29%, а геморрагического – на 76%, если такая выпивка практикуется раз в месяц», - констатировали эксперты.
Что такое пять порций алкоголя? Медики уточнили, что данное количество равно пяти рюмкам крепкого спиртного напитка, половине бутылки вина, двум с половиной литрам пива.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Неврология
Добавить комментарий