Определена способная довести до инсульта доза алкоголя

Новое исследование ученых подтвердило, что употребляющие алкоголь люди подвержены более высокому риску пострадать от инсульта.

Группа научных специалистов, представляющих Университет Голуэй (также известен как Ирландский национальный университет в Голуэе), подсчитала, какое количество выпивки чревато для человека развитием инсульта головного мозга. Инсульт является следствием острого нарушения кровоснабжения мозга, разделяясь на ишемический (вызывается закупоркой мозговой артерии из-за атеросклеротической бляшки или тромба) и геморрагический (происходит разрыв сосуда с кровоизлияние в мозг).

Результаты, полученные специалистами, опубликовал журнал Neurology. Авторы расследования констатировали, что в среднем риск заполучит инсульт у пьющих выше по сравнению с непьющими на 14 процентов.

Также специалистами была определена способная довести до инсульта доза алкоголя.

«Пять порций алкоголя, выпитые в течение дня, увеличивают риск ишемического инсульта на 29%, а геморрагического – на 76%, если такая выпивка практикуется раз в месяц», - констатировали эксперты.

Что такое пять порций алкоголя? Медики уточнили, что данное количество равно пяти рюмкам крепкого спиртного напитка, половине бутылки вина, двум с половиной литрам пива.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил belyash в категорию Неврология

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь