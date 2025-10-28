Экспресс-диеты: быстрое похудение с риском для здоровья. Стоит ли их пробовать?
Очищающая диета на соках, кефире и овощах помогает сбросить до 2 кг за 4 дня, но подходит только здоровым людям и не должна быть постоянной. Цветная диета, основанная на чередовании овощей и фруктов разного цвета, также эффективна, но при дефиците белка её результаты могут быть временными.
Анна Гордеева, диетолог Lady. Pravda.Ru, предупреждает, что экспресс-диеты — серьёзный стресс для организма, и для долгосрочного результата лучше выбирать более сбалансированные методы похудения.
Почему вес возвращается
Экспресс-диеты игнорируют метаболизм. При недостатке калорий организм замедляет обмен веществ. После диеты все недополученные калории откладываются в виде жира. До 80 % теряют вес в течение месяца.
Оптимальная скорость снижения веса
Оптимальный темп — 0,5-1 кг в неделю, чтобы сохранить мышечную массу. Диета должна включать белок, клетчатку и полезные жиры. Регулярное питание небольшими порциями стабилизирует уровень сахара в крови.
Психология быстрых результатов
Экспресс-диеты дают ощущение контроля, но часто заканчиваются разочарованием. Диетологи рекомендуют осознанное питание для устойчивого результата.
Чем опасны циклы «диета — срыв — новая диета»
Частые циклы нарушают гормональный баланс, снижают уровень эстрогенов и ухудшают состояние кожи. Низкоуглеводные и безжировые диеты не более одного раза в квартал. Избегайте продуктов с искусственными заменителями сахара, подчеркнула Гордеева.
Восстановление после экспресс-диеты
После диеты увеличивайте калорийность рациона на 100-150 ккал каждые 2-3 дня, добавляя сложные углеводы, овощи и белок. Избегайте соли и сладостей, не прибегайте к экспресс-диетам чаще одного раза в три месяца, рекомендовала эксперт.
Здоровые альтернативы
Лёгкий детокс с овощами, белком и жидкостью мягко очищает организм. Умеренность и регулярность — ключ к устойчивому результату.
Цитаты и факты
«Красота — это не цифра на весах, а отражение внутреннего баланса» — Анна Гордеева.
Экспресс-диеты выводят токсины — неверно.
Вес, потерянный за неделю, возвращается — верно.
Кефирно-творожная диета не безопасна — неверно.
Витамины улучшают состояние кожи — верно.
Голодание замедляет метаболизм — неверно.
Три факта
Быстрое похудение связано с потерей воды и мышечной массы.
Экспресс-диеты могут стать стартом осознанного питания.
Лучший результат — забота о теле, а не борьба с ним.
