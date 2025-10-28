Эти 9 растительных добавок взаимодействуют с лекарствами, включая статины

Продажа травяных добавок стала прибыльным предприятием. К сожалению, спрос означает, что необоснованные претензии иногда остаются без ответа. Существует мало надежных доказательств в поддержку использования растительных добавок для улучшения результатов в отношении здоровья. Более того, бывают случаи, когда их прием может привести к неблагоприятным последствиям.Безусловно, растет число доказательств, указывающих на подводные камни приема травяных добавок в сочетании с лекарствами.«Несмотря на нехватку научных данных, подтверждающих безопасность или эффективность растительных продуктов, их широкое продвижение в популярных средствах массовой информации и необоснованные заявления о здравоохранении об их эффективности стимулируют потребительский спрос», — говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Ученые стремились тщательно изучить некоторые из этих утверждений, взглянув на веские доказательства."Популярные травы и добавки, в том числе зверобой и даже чеснок и имбирь, плохо сочетаются с обычными сердечными препаратами, а также могут быть опасны для пациентов, принимающих статины, препараты для разжижения крови и артериального давления. лекарства".Зверобой повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, а чеснок и имбирь увеличивают риск кровотечения у пациентов, принимающих препараты для разжижения крови.Даже грейпфрутовый сок может доставить вам неприятности, усиливая действие блокаторов кальциевых каналов и статинов.Среди трав и продуктов, которые могут быть опасными при взаимодействии также гинкго билоба, женьшень и эхинацея, соевое молоко и зеленый чай, которые могут снизить эффективность варфарина и даже алоэ вера и лакрицы.

