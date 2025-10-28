Эксперты сообщили о прорыве ИИ в диагностике рака почек

Ученые Сеченовского университета совместно с «Вымпелкомом» создали систему на базе искусственного интеллекта для анализа дистрофических изменений в почечной ткани. Алгоритм помогает патологоанатомам точнее определять степень злокачественности опухолей почки.Сообщается, что система анализирует цифровые снимки опухолей, идентифицируя клетки с видимыми ядрышками — признак агрессивности заболевания. ИИ в отличие от субъективной визуальной оценки по классификации ВОЗ/ISUP автоматически классифицирует каждую клетку на срезе.«Эта технология изначально создавалась для облегчения рутинной работы патологов, но в ходе исследования привела к фундаментальному открытию», — говорится в публикации.Обученный более чем на 200 тыс. клеток алгоритм выявил ключевой прогностический критерий: если в ткани более 11% клеток с выраженными ядрышками, средняя выживаемость падает до 2,2 года против шести лет при низком показателе, уточняется в публикации. На основе анализа 50 тыс. клеток из 144 образцов ученые выделили четыре устойчивых морфологических паттерна с разным прогнозом, которые не всегда соответствуют официальной градации.Авторы предлагают дополнить международную классификацию двумя объективными критериями — порогом значимости доли клеток с ядрышками и учетом дистрофических изменений как маркера неблагоприятного прогноза.Модель уже интегрирована в ПО для цифрового анализа и готова к применению в клинической практике, предоставляя врачам количественные метрики вместо субъективных оценок.

