Как сон влияет на вес и почему отдых не стоит недооценивать на пути к похудению

Многим кажется, что лишний вес — только от неправильного питания и недостатка движений. Но эксперты рассказывают, что хороший ночной сон — это не просто приятное время отдыха, а настоящий супер-инструмент борьбы с весом. Врачи уверяют: полноценный сон помогает организму не только восстановиться, но и регулировать обмен веществ, управлять чувством голода и даже бороться с угрозой набрать лишние килограммы.Почему так? Все дело в гормонах. Во время сна организм вырабатывает мелатонин — гормон, который помогает регулирует внутренние часы и способствует восстановлению. А еще есть грелин и лептин — гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщение. Недосып сбивает их баланс: аппетит усиливается, а ощущение сытости пропадает. В результате хочется есть сладкое, жирное и калорийное — даже если вы недавно поели.К тому же, мало спящим повышается уровень кортизола — гормона стресса, который стимулирует отложение жира и вызывает желание съесть что-то вредное. В итоге, недосып превращается в скрытого врага стройной фигуры, даже если вы сидите на диете и регулярно тренируетесь, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.Специалисты говорят: не стоит считать сон просто приятным дополнением. Он — один из ключевых элементов здоровья и контроля веса. Время, проведенное в кровати с хорошим качественным сном, не менее важно, чем калории и тренировки. А чтобы эффект был максимальным, врачи советуют ложиться и вставать в одно и то же время, избегать гаджетов перед сном и заботиться о температуре и тишине в спальне.Кстати, есть лайфхак: проверить уровень гормона мелатонина можно через слюну — это поможет понять, насколько хорошо ваши внутренние биоритмы работают и есть ли риск проблем.Для тех, кто мечтает похудеть и чувствует, что что-то идет не так — включите отдых в свою программу. Ведь гигиена сна — это не просто приятно и комфортно, а реально работает на пользу вашего здоровья и фигуры.

