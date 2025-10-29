Врач назвала причины неусваимости витамина D

Иногда прием витамина D не дает ожидаемого эффекта: его концентрация в крови не достигает запланированного уровня, не улучшается самочувствие, появляются нежелательные побочные реакции. Основные причины того, что данный элемент «проходит мимо» организма, чаще всего связаны с нарушением желчеотделения, особенностями генетики и дефицитом витамина K. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.«Витамин D — жирорастворимый прогормон, рецепторы к которому есть во всех клетках организма. Он влияет на усвоение кальция, формирование костной ткани, поддержку иммунной системы, синтез стероидных гормонов и регулирование функций нервной системы и профилактику сезонной депрессии, и это далеко не все его биологические эффекты. Для его нормального всасывания необходима эмульгация с участием желчи. Но если желчеотделение нарушено, витамин D не попадает в кровь, как бы регулярно его ни принимали», — сказала специалист.По ее словам, желчеотделение можно «тренировать» регулярным приемом пищи с достаточным количеством полезных жиров, физической активностью и препаратами, стимулирующими отток. Усвоить витамин D даже при отсутствии желчного пузыря помогают водорастворимые формы данного элемента или липосомальные соединения, которые усваиваются проще. Но если даже при правильном приеме витамина эффект остается слабым, стоит искать более глубокие причины.Сережина обратила внимание на то, что высокие дозы витамина D не всегда безопасны передозировкой. Но побочные действия при неконтролируемом приеме могут проявляться отложение кальция в сосудах, почках и сердце, провоцируя развитие атеросклероза. Особенно опасна кальцинация створок сердечных клапанов, которая сопровождается сердечной недостаточностью.Кроме того, побочные эффекты высоких доз витамина D снижаются при сочетании его с витамином K. Эти два нутриента работают в синергии — способствуют формированию костной ткани, активируют белок остеокальцин, регулируют свертываемость крови и защищают сосуды от кальцификации.«Основными формами витамина K являются K? (филлохинон) и K? (менахинон). K? поступает в организм с зелеными овощами, такими как салат, шпинат и петрушка. K? содержится в продуктах животного происхождения — яйцах, молочных продуктах, печени, а также в ферментированных продуктах, например соевых бобах натто, квашеной капусте и кимчи. У здорового человека часть витамина K синтезируется собственной микрофлорой кишечника», — объяснила врач.Дефицит витамина K встречается относительно редко, но возможен при нарушении микробиоты, длительном приеме антибиотиков и цитостатиков, заболеваниях желудочно-кишечного тракта с нарушением всасывания, после операций и у пожилых людей. Его недостаток может проявляться кровоточивостью десен, носовыми кровотечениями, синяками и обильными менструациями.Если микрофлора нарушена или витамин К не усваивается из продуктов, врач может рекомендовать прием добавок, добавила специалист.«Регулярный контроль этих показателей помогает подобрать оптимальные дозы витаминов D и K, избежать побочных эффектов и добиться главного — полноценного усвоения витамина D, защиты костей, сосудов и обменных процессов и защититься от осенне-зимней депрессии», — заключила Сережина.

