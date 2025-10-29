Врач объяснила связь между хрустом в шее и риском инсульта

Резкие движения шеей могут в редких случаях приводить к расслоению артерий и последующему ишемическому инсульту. Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.По словам специалиста, опасность представляет не сам хруст, возникающий из-за трения связок, а резкое скручивающее или давящее воздействие на шейный отдел.Врач пояснила, что при агрессивном массаже или резком запрокидывании головы может произойти повреждение стенки позвоночной или сонной артерии. Это приводит к образованию тромба, который способен перекрыть кровоснабжение мозга. Среди факторов риска Агаева назвала врожденные аномалии артерий, заболевания соединительной ткани, хлыстовые травмы после ДТП, а также занятия спортом с неправильной техникой движений шеей.Для профилактики инсульта врач рекомендует избегать крайних положений шеи при физических нагрузках, не допускать опасных манипуляций при массаже и регулярно заниматься лечебной физкультурой при мышечной скованности.«Допустим, на занятиях йогой рекомендуется избегать поз, требующих крайнего запрокидывания головы назад или резких скручиваний шеи. Следует запретить опасные манипуляции с шеей другим людям, например массажисту без специальной подготовки. Возникновение чувства скованности в области шеи и желание сделать «хруст» чаще всего связано с напряжениями в мышцах. Это можно исправить с помощью занятий лечебной физкультурой», — пояснила терапевт.Важными мерами также являются контроль артериального давления, отказ от курения, рациональное питание и не менее 150 минут аэробной нагрузки в неделю.

