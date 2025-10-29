Россиянам рассказали о самых частых причинах хронической бессонницы
Бузунов отметил, что хроническая бессонница диагностируется, когда проблемы со сном сохраняются более трех месяцев. По его словам, такое состояние указывает на то, что в организме есть серьезная физическая или психическая причина, разрушающая нервную систему. «Это может быть дефицит железа или магния, апноэ во сне, синдром беспокойных ног, тревога, а чаще всего — депрессия», — рассказал сомнолог.
Врач добавил, что нередко пациенты рассказывают, что со временем им становится проще засыпать, но вместе с этим они начинают очень рано просыпаться. По мнению специалиста, это признак присоединения депрессивного состояния. Он подчеркнул, что само по себе оно не пройдет.
Бузунов посоветовал при единичных случаях бессонницы не лежать в постели без сна дольше 15 минут. Он объяснил, что многочасовые безуспешные попытки уснуть могут сформировать плохую ассоциацию и человек, ложась в постель, будет ощущать беспокойство, а не расслабление. Также врач призвал не пить постоянно снотворные. По его словам, допустимо один раз принять таблетку, но при постоянных нарушениях сна нужно идти к врачу.
