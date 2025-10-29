Россиянам рассказали о самых частых причинах хронической бессонницы

Плохой сон в течение трех ночей в неделю — повод заподозрить бессонницу, считает врач-сомнолог Роман Бузунов.Бузунов отметил, что хроническая бессонница диагностируется, когда проблемы со сном сохраняются более трех месяцев. По его словам, такое состояние указывает на то, что в организме есть серьезная физическая или психическая причина, разрушающая нервную систему. «Это может быть дефицит железа или магния, апноэ во сне, синдром беспокойных ног, тревога, а чаще всего — депрессия», — рассказал сомнолог.Врач добавил, что нередко пациенты рассказывают, что со временем им становится проще засыпать, но вместе с этим они начинают очень рано просыпаться. По мнению специалиста, это признак присоединения депрессивного состояния. Он подчеркнул, что само по себе оно не пройдет.Бузунов посоветовал при единичных случаях бессонницы не лежать в постели без сна дольше 15 минут. Он объяснил, что многочасовые безуспешные попытки уснуть могут сформировать плохую ассоциацию и человек, ложась в постель, будет ощущать беспокойство, а не расслабление. Также врач призвал не пить постоянно снотворные. По его словам, допустимо один раз принять таблетку, но при постоянных нарушениях сна нужно идти к врачу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки