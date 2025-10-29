Эксперты объяснили, как правильно выбирать растительное молоко

Растительные напитки стали отличной альтернативой для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на животное молоко. Однако важно знать, как правильно выбрать такую продукцию. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обратить внимание при покупке растительного молока.Важно изучить состав продукта. Желательно, чтобы он был дополнительно обогащен витаминами В12 и D, а также кальцием. Дело в том, что в рационе веганов часто не достает этих элементов. И растительные напитки должны помочь восполнить этот дефицит.Кроме того, следует отдавать предпочтение, в котором отсутствует добавленные сахара, такие как фруктоза, мёд, мальтодекстрин, сиропы и т.д. Также, если в напитке есть соль, лучше, чтобы она была йодированная. Это поможет избежать йододефицита.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки