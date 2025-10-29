Эксперты объяснили, как правильно выбирать растительное молоко
Важно изучить состав продукта. Желательно, чтобы он был дополнительно обогащен витаминами В12 и D, а также кальцием. Дело в том, что в рационе веганов часто не достает этих элементов. И растительные напитки должны помочь восполнить этот дефицит.
Кроме того, следует отдавать предпочтение, в котором отсутствует добавленные сахара, такие как фруктоза, мёд, мальтодекстрин, сиропы и т.д. Также, если в напитке есть соль, лучше, чтобы она была йодированная. Это поможет избежать йододефицита.
Иллюстрация к статье:
