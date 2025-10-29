Conversation: Решающий возраст для здоровья сердца – 17-25 лет

Ключевым периодом, определяющим состояние сердца на всю жизнь, считается возраст от 17 до 25 лет. Об этом изданию The Conversation рассказала доцент кафедры сестринского дела Университета Южной Каролины Джуэл Скотт.Она объяснила, что процесс ухудшения здоровья сердца длительный, это не происходит внезапно, а идёт подспудно, порой и незаметно для человека. Ряд исследований показывал, что перелом наступает уже в 17 лет: с этого юного возраста начинается снижение показателей, что связаны с качеством питания, физической активностью, сном и кровяным давлением.К окончанию школы у многих формируются первые факторы риска. Чаще всего это атеросклероз, при котором в кровеносных сосудах появляются жировые бляшки, затрудняя кровоток и повышая риск инфаркта.По словам эксперта, одной из основных причин является ожирение, также среди факторов риска - сидячий образ жизни, частое употребление фастфуда, алкоголя и никотина.Особенно тревожит исследователей рост потребления никотина молодежью. С 2002 по 2018 год в США процент людей в возрасте 18-23 лет, которые используют сигареты, вейпы или другие никотиновые изделия, стала больше практически в два раза. А никотин негативно отражается на состоянии сосудов и активирует образование атеросклеротических бляшек.

