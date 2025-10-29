Conversation: Решающий возраст для здоровья сердца – 17-25 лет
Она объяснила, что процесс ухудшения здоровья сердца длительный, это не происходит внезапно, а идёт подспудно, порой и незаметно для человека. Ряд исследований показывал, что перелом наступает уже в 17 лет: с этого юного возраста начинается снижение показателей, что связаны с качеством питания, физической активностью, сном и кровяным давлением.
К окончанию школы у многих формируются первые факторы риска. Чаще всего это атеросклероз, при котором в кровеносных сосудах появляются жировые бляшки, затрудняя кровоток и повышая риск инфаркта.
По словам эксперта, одной из основных причин является ожирение, также среди факторов риска - сидячий образ жизни, частое употребление фастфуда, алкоголя и никотина.
Особенно тревожит исследователей рост потребления никотина молодежью. С 2002 по 2018 год в США процент людей в возрасте 18-23 лет, которые используют сигареты, вейпы или другие никотиновые изделия, стала больше практически в два раза. А никотин негативно отражается на состоянии сосудов и активирует образование атеросклеротических бляшек.
