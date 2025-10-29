Как предотвратить тромбоз? Топ-5 способов профилактики

Тромбоз и его грозное осложнение — тромбоэмболия — ежегодно уносят миллионы жизней. Но этих трагедий можно избежать! Узнайте о самых эффективных способах профилактики и современных методах лечения, которые спасают жизни.

5 главных способов профилактики тромбоза

1. Регулярная физическая активность

Ежедневная ходьба не менее 30 минут
Упражнения для ног при сидячей работе
Плавание 2-3 раза в неделю

2. Контроль веса и питания

Средиземноморская диета с оливковым маслом, рыбой, овощами
Продукты-антикоагулянты: чеснок, имбирь, куркума, льняное семя
Ограничение трансжиров и простых углеводов

3. Отказ от вредных привычек

Курение увеличивает риск тромбоза в 3 раза
Алкоголь вызывает обезвоживание и сгущение крови
Малоподвижность — главный враг сосудов

4. Компрессионный трикотаж

Для групп риска: беременные, офисные работники, путешественники
Подбор степени компрессии по рекомендации флеболога
Регулярное ношение при длительных перелетах и переездах

5. Регулярные обследования

Коагулограмма 1-2 раза в год
УЗИ вен нижних конечностей при факторах риска
Контроль артериального давления и уровня сахара

