Как предотвратить тромбоз? Топ-5 способов профилактики

5 главных способов профилактики тромбоза
1. Регулярная физическая активность
Ежедневная ходьба не менее 30 минут
Упражнения для ног при сидячей работе
Плавание 2-3 раза в неделю
2. Контроль веса и питания
Средиземноморская диета с оливковым маслом, рыбой, овощами
Продукты-антикоагулянты: чеснок, имбирь, куркума, льняное семя
Ограничение трансжиров и простых углеводов
3. Отказ от вредных привычек
Курение увеличивает риск тромбоза в 3 раза
Алкоголь вызывает обезвоживание и сгущение крови
Малоподвижность — главный враг сосудов
4. Компрессионный трикотаж
Для групп риска: беременные, офисные работники, путешественники
Подбор степени компрессии по рекомендации флеболога
Регулярное ношение при длительных перелетах и переездах
5. Регулярные обследования
Коагулограмма 1-2 раза в год
УЗИ вен нижних конечностей при факторах риска
Контроль артериального давления и уровня сахара
