Как предотвратить тромбоз? Топ-5 способов профилактики

Тромбоз и его грозное осложнение — тромбоэмболия — ежегодно уносят миллионы жизней. Но этих трагедий можно избежать! Узнайте о самых эффективных способах профилактики и современных методах лечения, которые спасают жизни.5 главных способов профилактики тромбоза1. Регулярная физическая активностьЕжедневная ходьба не менее 30 минутУпражнения для ног при сидячей работеПлавание 2-3 раза в неделю2. Контроль веса и питанияСредиземноморская диета с оливковым маслом, рыбой, овощамиПродукты-антикоагулянты: чеснок, имбирь, куркума, льняное семяОграничение трансжиров и простых углеводов3. Отказ от вредных привычекКурение увеличивает риск тромбоза в 3 разаАлкоголь вызывает обезвоживание и сгущение кровиМалоподвижность — главный враг сосудов4. Компрессионный трикотажДля групп риска: беременные, офисные работники, путешественникиПодбор степени компрессии по рекомендации флебологаРегулярное ношение при длительных перелетах и переездах5. Регулярные обследованияКоагулограмма 1-2 раза в годУЗИ вен нижних конечностей при факторах рискаКонтроль артериального давления и уровня сахара

