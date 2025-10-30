Ученые из Дании выявили механизмы нарушений зрения при гипертензии

Датские ученые раскрыли механизмы развития зрительных нарушений при идиопатической внутричерепной гипертензии — состоянии, при котором повышается давление жидкости вокруг мозга. Результаты исследования, опубликованные в журнале Neurology, позволят точнее определять пациентов с высоким риском необратимых проблем со зрением.В эксперименте участвовали 154 человека со средним возрастом 28 лет. У 69 % из них обнаружили слепые пятна (скотомы), а у 26 % — ухудшение остроты зрения. После лечения отек диска зрительного нерва стал меньше, но у половины пациентов скотомы остались, а у 13 % — сохранились проблемы с остротой зрения.Специалисты выявили два способа повреждения зрения. Первый — это отек зрительного нерва с истончением нервных волокон, который приводит к появлению периферических скотомов. Второй — тяжелый отек с поражением макулы (центра сетчатки), вызывающий необратимое ухудшение зрения.Ученые создали систему оценки, которая помогает предсказать риск стойких зрительных нарушений, учитывая степень отека и изменения в сетчатке. Однако прежде чем применять метод в медицинской практике, его необходимо проверить независимо.Идиопатическая внутричерепная гипертензия чаще диагностируется у молодых женщин с избыточным весом. Заболевание может вызывать хронические головные боли, проблемы со зрением и в отдельных случаях — слепоту.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки