Эксперты перечислили полезные свойства клюквы

Чудесные свойства клюквы известны уже достаточно давно – первые упоминания о ягоде в России датируются XVI веком. Она часто используется в пищевой промышленности и кулинарии. Но в чем же заключается польза ягоды? Специалисты Роспотребнадзора рассказали о секретах употребления клюквы.В первую очередь, сообщает "Волгоградская правда.ру", эта ягода имеет огромный спектр витаминов в своем составе. В ней содержатся витамины С, РР, К, В1 и В2. Кроме того, в состав клюквы входят флавоноиды, пектины, сахара и другие необходимые нашему организму элементы.Эксперты отмечают, что употребление напитков из клюквы помогают укрепить иммунитет, улучшают пищеварение и способствуют усилению аппетита. Кроме того, регулярное употребление ягод положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, предотвращает образование тромбов и укрепляет стенки сосудов.Однако не всегда клюква может быть полезной. Людям с повышенной кислотностью и другими болезнями ЖКТ желательно отказаться от употребления ягоды.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки