Врчи рассказали об опасности распространения туляремии

Туляремия – это чрезвычайно опасное инфекционное заболевание, заражение которым происходит при контакте с больными животными или при употреблении зараженной пищи или напитков. Специалисты Роспотребнадзора решили напомнить о том, в чем заключается основная опасность болезни и как защититься от нее.Вариантов проявления туляремии, сообщает "МК в Волгограде", довольно много. Часто ее симптомами являются лихорадка и интоксикация. Кроме того, болезнь может поражать слизистую ротоглотки, глаза, кожу и другие органы пациента. При отсутствии должного внимания болезнь может привести к летальному исходу.Что же касается средств профилактики, то врачи напоминают, что основным вариантом обезопасить себя является вакцинация. Но есть и другие, неспецифические методы, которые включают в себя меры по борьбе с грызунами и членистоногими.

