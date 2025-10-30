Врчи рассказали об опасности распространения туляремии
Вариантов проявления туляремии, сообщает "МК в Волгограде", довольно много. Часто ее симптомами являются лихорадка и интоксикация. Кроме того, болезнь может поражать слизистую ротоглотки, глаза, кожу и другие органы пациента. При отсутствии должного внимания болезнь может привести к летальному исходу.
Что же касается средств профилактики, то врачи напоминают, что основным вариантом обезопасить себя является вакцинация. Но есть и другие, неспецифические методы, которые включают в себя меры по борьбе с грызунами и членистоногими.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий