Психиатр назвал необычные проявления депрессии

Люди с депрессией не всегда мало улыбаются или отказываются от общения, рассказал врач-психиатр, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.По словам врача, существует феномен так называемой «улыбающейся депрессии». «При так называемой высокофункцио­нальной депрессии люди даже шутят, встречаются с друзьями, ходят на работу. Возможно, так они маскируют свое состояние и намерения», — отметил Шмилович. Однако такое поведение в конце концов может быть опасно для жизни, подчеркнул он.Психиатр добавил, что при классической депрессии у человека могут быть расширены зрачки без каких-то офтальмологических и прочих причин. Кроме того, у него могут повышаться давление или пульс, появляться бледность кожи. Шмилович добавил, что у женщин с депрессией иногда нарушается менструальный цикл, а у мужчин снижается либидо.Психиатр отметил, что в лечении сезонной депрессии эффективны медикаментозная терапия, психотерапия и светотерапия. Людям с таким диагнозом рекомендуют полноценно спать, гулять при свете дня, быть физически активными, употреблять достаточно белков, сложных углеводов, полезных жиров, также подчеркнул Шмилович.

