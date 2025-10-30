Дерматолог назвала способ избавиться от возрастной пигментации

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Яна Шацкая рассказала, как убрать возрастную пигментацию.В беседе со «Здоровьем Mail» в четверг, 30 октября, она отметила, что с возрастом кожа теряет способность равномерно распределять меланин — пигмент, отвечающий за цвет. Из-за этого на лице, руках и в зоне декольте появляются темные пятна. Основные причины — ультрафиолет, гормональные изменения, наследственность, стресс и воспаления. Полностью убрать выраженную пигментацию можно только у косметолога.В домашних условиях допустим уход с кислотами в низкой концентрации (гликолевой, миндальной, молочной), средствами с ниацинамидом, витамином С или арбутином. Не стоит использовать агрессивные скрабы, непроверенные «отбеливающие» кремы или народные рецепты — они могут усугубить проблему, отметила специалист.Эффективные косметологические методы: химические пилинги, лазерное удаление пигментации, IPL-терапия, мезо- и биоревитализация с компонентами, выравнивающими тон кожи.

