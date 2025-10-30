Привычные продукты помогли снизить риск кальцификации сосудов
В ходе исследования стало известно, что у людей, которые чаще пили цельное молоко или ели сыр и йогурт с полным содержанием жира, вероятность кальцификации артерий — раннего признака сердечных болезней — была на 24 процента ниже, чем у тех, кто предпочитал обезжиренные аналоги.
Исследование основано на данных более 3,1 тысячи участников крупного проекта CARDIA, за которыми наблюдали в течение 25 лет — от юности до среднего возраста. Ученые оценивали связь между типом потребляемых молочных продуктов и риском отложения кальция в стенках сосудов. Выяснилось, что цельное молоко оказывало заметный защитный эффект, тогда как обезжиренные и низкожирные продукты такого влияния не имели.
Ученые подчеркивают, что эффект может быть связан не только с жиром, но и с особенностями метаболизма, который формируется в молодом возрасте. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, какие именно соединения молочного жира защищают сосуды и можно ли использовать их в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
