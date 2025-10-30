Психолог рассказала о новом способе борьбы со стрессом

Семейный психолог Юлия Юданова рассказала о способе борьбы со стрессом.Эксперт рассказала, что терапия с участием животных — зоотерапия — положительно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. По ее словам, животные помогают расслабиться, снять стресс, избавляют от чувства одиночества и повышают самооценку благодаря безусловной любви.Она отметила, что зоотерапия особенно эффективна при работе с детьми с аутизмом — например, в форме дельфинотерапии, иппотерапии (верховая езда на лошадях) и канистерапии (занятия с обученными собаками).Психолог напомнила, что еще в 1970-е годы американские ученые Аарон Бек и Аарон Катчер доказали положительное влияние домашних питомцев на процесс восстановления у одиноких людей: тактильный контакт с животными улучшал работу нервной системы, снижал стресс, ускорял выздоровление и снижал смертность пациентов.Она добавила, что урчание кошек способствует снижению артериального давления, нормализации сердечного ритма и улучшению тонуса сосудов. Биолог Ксения Ряскова посвятила этому отдельное исследование, доказав, что фелинотерапия — лечение через общение с кошками — действительно помогает стабилизировать состояние человека.Эксперт также отметила, что популярная сегодня йога с животными помогает глубже расслабиться, почувствовать гармонию с собой, зарядиться позитивом и создать атмосферу доверия и спокойствия.

