Разработан способ восстановления сердца после инфаркта
Обычно макрофаги, клетки иммунной системы, сначала уничтожают микробы и отмершие клетки, а затем переходят к заживлению. Ученые обнаружили, что после инфаркта уровень circ-cdr1as в сердце снижается, из-за чего процесс восстановления нарушается. Когда исследователи вернули уровень этой молекулы к норме, сердце животных восстанавливалось быстрее, а область повреждения становилась меньше.
Авторы считают, что это открытие может стать основой для новых методов лечения сердечных заболеваний. В будущем такие препараты смогут активировать естественные механизмы регенерации и помочь пациентам быстрее восстановиться после инфаркта.
Иллюстрация к статье:
