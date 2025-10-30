Врач раскрыл реальные последствия употребления бокала вина в день

Американский гастроэнтеролог и гепатолог Саурабх Сети раскрыл реальные последствия употребления одного бокала красного вина в день.Долгое время считалось, что небольшое количество красного вина не вредит здоровью и даже несет пользу для сердца, отметил Сети. По словам врача, в ошибочности этого утверждения он убедился на примере своего пациента, который много лет каждый день выпивал бокал вина. В его случае алкоголь стал причиной развития тяжелого фиброза печени и цирроза, которые требовали пересадки органа и длительного лечения.Гастроэнтеролог уточнил, что такое разрушительное воздействие на печень оказывают любые дозы алкоголя при наличии жировой болезни печени.«Алкоголь, независимо от его вида, провоцирует воспаление, накопление жира и окислительный стресс в печени. Со временем это может привести к рубцеванию, фиброзу и, в конечном итоге, к циррозу», — заявил врач.Он предупредил, что главная опасность в том, что жировая болезнь печени не имеет никаких симптомов, до тех пор пока не появятся серьезные поражения органа. Поэтому многие не знают о наличии у себя этой патологии и продолжают употреблять небольшие порции алкоголя, считая, что они безопасны, объяснил Сети.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки