Daily Mail: отказ от завтрака повышает риск изжоги и гипертонии
По словам эксперта, игнорирование завтрака приводит к замедлению перистальтики кишечника и повышению кислотности желудочного сока.
«Слишком кислый пищеварительный сок повреждает слизистые оболочки желудка и горла, вызывая изжогу, а недостаточная активность мышц пищеварительной системы — к запору, вздутию живота и боли. Исследования также показали, что отказ от завтрака связан с повышенным риском ожирения, диабета второго типа и высокого кровяного давления», — пояснил Сетхи.
Другой распространенной вредной привычкой врач считает употребление кофе натощак.
«Это повышает риск возникновения рефлюкса. Кофеин стимулирует выработку кислоты в желудке, что приводит к таким симптомам: изжога, тошнота или рвота, хронический кашель, неприятный запах изо рта и вздутие живота. Чтобы снизить риск таких последствий, перед употреблением первой чашки кофе необходимо перекусить», — предупредил эксперт.
Также гастроэнтеролог напомнил о вреде еды «на ходу». Эта привычка, по словам доктора Сетхи, может привести к усилению стресса в организме и выработке меньшего количества пищеварительных ферментов. Последствием такого перекуса в спешке может стать вздутие живота.
Дополнительно врач посоветовал отказаться от соков, хлопьев и гранолы на завтрак. По словам врача, эти продукты содержат большое количество сахара. Его избыток может стать причиной метеоризма из-за усиленной ферментации в кишечнике.
