Врач Онищенко дал советы по защите от вирусов в период ОРВИ и гриппа

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко дал советы, как не подхватить вирус в сезон подъема гриппа и ОРВИ.Он призвал россиян ответственнее относиться к своему здоровью накануне сезонного роста заболеваемости. Он напомнил, что важно тепло одеваться, чтобы избежать переохлаждения, а также следить за питанием — организму необходимы энергия и белок для выработки антител. По словам специалиста, стоит принимать витамины и препараты для поддержки иммунитета, особенно пожилым людям.Кроме того, Онищенко рекомендовал в период подъема заболеваемости по возможности воздержаться от посещения массовых мероприятий. Он отметил, что при заражении вирусом важно изолироваться от членов семьи, особенно если дома есть дети или пожилые родственники. Если заболел ребенок, его также следует оградить от контактов с другими. Врач добавил, что полезно носить маски, и напомнил о необходимости вакцинации.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки