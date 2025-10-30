Врач перечислил виды инсультов и их опасность

Врач-кардиолог Люберецкой областной больницы Дмитрий Жилин рассказал, какие виды инсультов наиболее опасны.Эксперт пояснил, что принципиальное различие между типами инсультов заключается в механизме их возникновения. По его словам, ишемический инсульт развивается из-за закупорки сосуда, что приводит к перекрытию кровотока в артерии, питающей головной мозг. Геморрагический инсульт, напротив, связан с разрывом артерии и вытеканием крови в мозговую ткань.Он отметил, что оба типа инсульта чрезвычайно опасны, однако их разрушительное воздействие различается. При ишемическом инсульте клетки мозга погибают из-за нехватки кислорода и питательных веществ, а при геморрагическом добавляется сдавливание тканей кровью.Кардиолог добавил, что череп не способен растягиваться, поэтому любое внутреннее увеличение давления приводит к тяжелым последствиям. Врач подчеркнул: главное коварство инсульта — в его внезапности, ведь часто заболевание развивается без заметных предвестников или на фоне симптомов, которым люди не придают значения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки