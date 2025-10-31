Врачи назвали главное условие получения пользы от ходьбы
По словам Ахмада, чтобы получить положительный эффект, ходить нужно пять раз в неделю по 30 минут. Более продолжительная прогулка может быть бесполезной, если идти медленно или в размеренном темпе. «В идеале шаг должен быть достаточно быстрым, чтобы тело разогрелось, а дыхание стало тяжелее, но при этом сохранилась возможность поддерживать разговор», — объяснил врач.
Специалист отметил, что быстрая ходьба снижает риск преждевременной смерти на 20 процентов, при этом положительный эффект будет, даже если сократить время прогулки до 11 минут.
