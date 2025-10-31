Учёные рассказали, как уменьшение потребления белка продлевает жизнь

Ещё древнегреческий врач Гиппократ утверждал: «Когда больного кормят слишком обильно, болезнь тоже переедает. Любое излишество противно природе». Первые доказательства этого появились в 1930-х годах. Американский диетолог доктор Клайв Маккей обнаружил тогда, что крысы, которых кормили ограниченной диетой, жили почти в два раза дольше тех, кому разрешалось есть то, что им нравилось.Самым крупным на сегодня исследованием, направленным на изучение ограничения калорий у людей, было CALERIE. В рамках этого проекта участники поставили себе цель сократить потребление энергии на 25% в течение двух лет. Конечно, это слишком малый срок, чтобы понять, влияет ли это на продолжительность жизни. Однако добровольцы в среднем потеряли 8 кг, а также умеренно снизили уровень холестерина ЛПНП, артериального давления, сахара в крови и маркеров воспаления.Одно первоначальное исследование на плодовых мушках показало, что те из них, которые питались соответствующей ДНК диетой, становились крупнее, росли быстрее, откладывали больше яиц и жили дольше, чем те, кого кормили обычной едой. После этого исследования проводились на мышах. Учёные обнаружили, что когда они ели продукты, содержащие то же соотношение аминокислот, что и их ДНК, то они росли быстрее, а у самцов мышей было больше мышц и лучше вырабатывалась сперма. Тем не менее пока неясно, будут ли эти мыши жить дольше.Пока учёные не знают, что происходит с биологической точки зрения при исключении белка из рациона. Но, похоже, это тоже замедляет процесс старения, как и простое ограничение калорий. В новой статье, опубликованной в мае 2025 года, даже предполагается, что диеты с низким содержанием белка способны уменьшить повреждения и мутации ДНК.Считается, что белок вызывает мутации ДНК не напрямую, а через образование при его воздействии «свободных радикалов», которые могут повреждать ДНК и другие молекулы в клетках. Уже известно, что эти мутации приводят к раку, а ещё учёные полагают, что они играют роль в старении.Результаты исследований по ограничению белка, проведённые на людях, всё ещё неоднозначны. Согласно одной из статей 2014 года, люди, употребляющие меньше белка, живут дольше, чем те, кто придерживается диеты с высоким содержанием белка. Так, 50-летний человек, который получает менее 45 г белка в день, может прожить примерно на четыре года дольше, чем тот, кто получает 90 г белка в сутки. С другой стороны, это же исследование у людей старше 65 лет выявило обратный эффект. Возможно, это связано с естественной утратой нашим телом мышечной массы, а дополнительный белок помогает её набрать.Также учёные выяснили, что у тех, кто ел больше растительного белка, не было повышенного риска смерти в среднем возрасте.Но люди, которые сокращают потребление определённых продуктов, сообщают о чувстве голода, ощущении холода, сниженном половом влечении, раздражительности, более медленном заживлении ран. Возможно, решение этой проблемы кроется в лекарствах.Препарат рапамицин активирует клеточный путь переработки, благодаря чему лабораторные мыши живут на 60% дольше. Ещё один способ имитировать сокращение потребления пищи - приём лекарств от диабета. Эти препараты тоже смогли продлить жизнь грызунов.И, конечно, нельзя не сказать об Оземпике. По-видимому, он предотвращает развитие целого ряда состояний одновременно, во многом за счёт того, что человек ест меньше.Могут ли эти лекарства действительно помочь нам оставаться здоровыми без необходимости соблюдать диету целые десятилетия? Это покажут только будущие клинические испытания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки