Врач назвала самую вредную для зубов сладость

Самыми опасными для зубов сладостями являются леденцы на палочках. Об этом рассказала врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.По словам специалиста, именно такие конфеты наносят наибольший вред эмали, провоцируют развитие кариеса, а при частом употреблении могут даже влиять на формирование прикуса у детей.«Леденцы — это концентрат сахара, который долго остается во рту и буквально «купает» зубы в сладкой среде. В отличие от шоколада или зефира, которые мы съедаем быстро, леденец контактирует с эмалью 10–15 минут. За это время кислотность во рту резко падает, бактерии начинают активно размножаться и разрушать зубные ткани», — пояснила Радько.По ее словам, вред от леденцов связан не только с их составом, но и с привычками. Когда ребенок часто держит леденец во рту или прикусывает палочку, создается неправильная нагрузка на челюсть. Если это повторяется регулярно, зубы могут смещаться и со временем формируется открытый прикус.При этом полностью отказываться от сладкого не требуется. Радько советует выбирать более безопасные варианты.«Сейчас есть конфеты и жевательные пастилки с ксилитом — это натуральный заменитель сахара. Он не вызывает кариес и даже помогает нейтрализовать кислоту во рту. Такие сладости могут стать хорошей альтернативой обычным», — рассказала врач.Эксперт также напомнила, что после сладкого полезно прополоскать рот водой или несладким напитком, чтобы снизить кислотность и удалить остатки сахара.Кроме того, лучше съесть десерт сразу после основного приема пищи, чем перекусывать им в течение дня. Так зубы будут меньше подвергаться разрушению.По словам врача, забота о зубах начинается не с запретов, а с правильных привычек.«Можно позволять себе сладкое, если знать меру и выбирать продукты осознанно. Главное — помнить, что длительный контакт сахара с эмалью всегда вреден для зубов», — подытожила Радько.

