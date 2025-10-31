Онколог перечислил провоцирующие рак кишечника пищевые привычки

Руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», врач-онколог, гематолог, радиотерапевт высшей категории, д.м.н., профессор Александр Серяков рассказал, какие продукты вызывают колоректальный рак.Колоректальный рак (КРР) — это злокачественное заболевание, при котором опухоль возникает на слизистой оболочке любого из отделов толстой кишки (ободочной, сигмовидной или прямой кишки). Специалист отметил в беседе со «Здоровьем Mail», что этот вид рака является наиболее частым среди всех онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Он занимает третье место в мире в общем числе случаев раковых заболеваний.Фактором риска развития КРР могут стать некоторые пищевые привычки, в частности употребление в пищу красного мяса (свинины, говядины, баранины). По версии Международного агентства по изучению рака (МАИР), ежедневный прием 100 г красного мяса увеличивает риск КРР на 17%.Ежедневное употребление 50 г некачественных и суррогатных продуктов (колбасы, сосиски, молоко длительного хранения, несколько раз размороженное и снова замороженное мясо, обработанное химикатами) увеличивает риск КРР на 18%.Риск представляет частое употребление жареного, копченого и приготовленного на открытом огне мяса, а также продуктов, содержащих значительное количество различных консервантов. Кроме того, вреден дисбаланс между животным и растительным белком в пользу продуктов, которые содержат животный белок.По словам Серякова, чтобы снизить риск возникновения КРР, рекомендуется употреблять больше пищи, содержащей клетчатку. Кроме того, следует исключить употребление или хотя бы снизить количество суррогатного мяса, заключил он.

