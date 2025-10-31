Названы главные ошибки во время завтрака
Главной ошибкой врач назвал пропуск завтрака. Он пояснил, что большие перерывы между приемами пищи увеличивают риск ожирения, диабета второго типа и высокого кровяного давления. Кроме того, из-за замедления перистальтики кишечника могут появиться запор, вздутие и боль в животе.
Также гастроэнтеролог призвал не пить кофе натощак, так как это вызывает изжогу. Безопаснее выпить после пробуждения стакан воды, съесть что-то легкое и лишь потом налить чашку кофе и приготовить полноценный завтрак.
Сети добавил, что по утрам важно есть белок, например яйца, углеводы и клетчатку, которых много в овсянке, а также семена или немного орехов. При этом есть сладкие кукурузные хлопья, по мнению врача, — ошибка. Также он не рекомендовал злоупотреблять соками, так как в них много сахара и почти нет пользы.
Наконец, специалист призвал не есть в спешке и тем более на ходу. Он пояснил, что это ухудшает пищеварение и на дает организму усвоить полезные вещества из пищи.
