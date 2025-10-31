Названы главные ошибки во время завтрака

Американский гастроэнтеролог Саурабх Сети назвал ошибки во время завтрака, которые вредят пищеварению.Главной ошибкой врач назвал пропуск завтрака. Он пояснил, что большие перерывы между приемами пищи увеличивают риск ожирения, диабета второго типа и высокого кровяного давления. Кроме того, из-за замедления перистальтики кишечника могут появиться запор, вздутие и боль в животе.Также гастроэнтеролог призвал не пить кофе натощак, так как это вызывает изжогу. Безопаснее выпить после пробуждения стакан воды, съесть что-то легкое и лишь потом налить чашку кофе и приготовить полноценный завтрак.Сети добавил, что по утрам важно есть белок, например яйца, углеводы и клетчатку, которых много в овсянке, а также семена или немного орехов. При этом есть сладкие кукурузные хлопья, по мнению врача, — ошибка. Также он не рекомендовал злоупотреблять соками, так как в них много сахара и почти нет пользы.Наконец, специалист призвал не есть в спешке и тем более на ходу. Он пояснил, что это ухудшает пищеварение и на дает организму усвоить полезные вещества из пищи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки