Директор дома престарелых назвал не связанные с памятью симптомы деменции
Макгинн отметил, что лобно-височная деменция развивается не так, как другие типы болезни. Например, пациент может забывать слова и заменять их случайными фразами. Еще одним типичным признаком он назвал перепады настроения, которые могут проявляться гневом или плачем без причины.
Кроме того, Макгинн указал, что для лобно-височной деменции характерна потеря ориентации во времени и пространстве. Человек может забывать хорошо знакомую дорогу, путать прошлое с настоящим или принимать окружающих за других людей.
