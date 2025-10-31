Директор дома престарелых назвал не связанные с памятью симптомы деменции

Деменция имеет множество симптомов, которые не всегда связаны с памятью. Такие неочевидные признаки заболевания назвал директор дома престарелых, врач общей практики Стюарт МакгиннМакгинн отметил, что лобно-височная деменция развивается не так, как другие типы болезни. Например, пациент может забывать слова и заменять их случайными фразами. Еще одним типичным признаком он назвал перепады настроения, которые могут проявляться гневом или плачем без причины.Кроме того, Макгинн указал, что для лобно-височной деменции характерна потеря ориентации во времени и пространстве. Человек может забывать хорошо знакомую дорогу, путать прошлое с настоящим или принимать окружающих за других людей.

