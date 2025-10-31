Употребление чеснока может продлить жизнь на 10 лет: диетолог Дюваль

Диетолог Анжелика Дюваль: регулярно употребляя чеснок, человек получает возможность прожить дольше на целых 10 лет.Специалистка рассказала в интервью, что благодаря употреблению чеснока уничтожается патогенная флора в кишечнике – это, в свою очередь, способствует укреплению иммунитета который на 70 процентов определяется бактериальным составом кишечного тракта.Диетолог добавила, что при разделке и поедании чеснока в организм вместе с дыханием проникают летучие вещества. Эти вещества дают антимикробный эффект, «обеззараживают организм». Такая защита от бактерий тоже очень важна в плане долголетия – она означает устойчивость к воспалению и инфекциям, которым могут сокращать жизнь организма.Кроме того, пряный овощ насыщен молибденом и хромом: данные микроэлементы улучшают контроль уровня сахара в крови, а также регуляцию обменных процессов, выработку ферментов. Дюваль пояснила, что это в конечном итоге благоприятно сказывается на пищеварительной системе, состояние которой играет большую роль в работе иммунитета и склонности к долголетию.«Регулярное употребление чеснока поможет человеку прожить на 10 лет дольше», - резюмировала медик, уточнив, то данное правило работает, если человек в целом тяготеет к здоровом образу жизни.

